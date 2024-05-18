بالفيديو: أوكراني يطلق مسيّرة تحمل العلم الروسي وشرائط النصر فوق مبنى "الرايخستاغ" في برلين

ذكرت صحيفة Tagesspiegel اليوم السبت نقلا عن شرطة برلين أن مواطنا أوكرانيا أطلق طائرة مسيرة تحمل العلم الروسي وشريط النصر فوق مبنى "الرايخستاغ" في برلين يوم 9 مايو 2024 .

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هذا وأعلنت شرطة العاصمة في الـ 10 من مايو أن طواقمها صادرت يوم 9 من مايو الذي يصادف ذكرى يوم النصر على النازية طائرة مسيرة تحمل العلم الروسي وأشرطة النصر من رجل وسط المدينة أطلقها فوق مبنى البرلمان الألماني السابق "الرايخستاغ" في الرايخ، وذلك بسبب انتهاكه قانون المجال الجوي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الشرطة التي أكدت يوم الجمعة الـ 17 من مايو أن المسيرة حملت شعارات سوفيتية بينها 4 شرائط سانت جورج "شرائط النصر" إلى جانب العلم الروسي، حيث حلقت في ميدان فريدريش إيبرت بلاتز حوالي الساعة 11:40بالتوقيت المحلي (12:40 بتوقيت موسكو).

ولفتت الصحيفة إلى أن رجلا أوكرانيا يبلغ من العمر 41 عاما هو من أطلق المسيرة، فيما انتشر مقطع فيديو يظهر الرجل وهو يتحكم بالطائرة المسيرة التي حلقت عدة مرات فوق مبنى "الرايخستاغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة تمنع تحليقها حول مبنى "الرايخستاغ" في برلين بقطر 5.6 كيلومترات وفي نطاق نصف قطر 1.85 كيلومتر، وقد فرضت هذه القيود لدواعي السلامة والأمان.

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وخلصت الصحيفة إلى أن شرطة برلين فتحت قضية جنائية بحق الرجل فيما يتعلق بانتهاك قانون الحركة الجوية.

وعشية يوم النصر الذي يصادف الـ 9 من مايو أعلنت شرطة برلين حظرا على عدد من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم والتي شملت العديد من الرموز الوطنية السوفيتية والروسية ومنها العلم الروسي والسوفيتي وشرائط النصر وكذلك ارتداء الزي العسكري وأداء الأغاني الوطنية والعسكرية الروسية والسوفيتية، إلى جانب حظر رمزي Z وV الخاصين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي