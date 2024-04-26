وزير الدفاع الأمريكي يؤكد تخصيص ستة مليارات دولار لأسلحة جديدة لقوات كييف

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد اجتماع للدول المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا اليوم الجمعة أن البنتاغون يعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال أوستن: "يسرني أن أعلن اليوم عن تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار ضمن مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستسمح لنا بمنح أوكرانيا قدرات جديدة من الصناعة الأمريكية".

وأضاف أوستن أن "هذه الأسلحة تشمل ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار وكميات كبيرة من ذخائر المدفعية وصواريخ جو-أرض".

وكانت قد ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر حكومية مطلعة أمس الخميس، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتستعد لتوقيع عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقود ستشمل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وذخائر المدفعية والطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ جو – أرض.

كما أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها سيصل إلى كييف في غضون أيام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الأربعاء، قانونا "لمساعدة الحلفاء الأجانب بما في ذلك أوكرانيا، التي خصص لها بموجب هذا القانون 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا".

وقد أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي تظل أولوية بالنسبة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى.

وكانت قد أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: RT