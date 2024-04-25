البنتاغون: بدأنا بالفعل بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا من حزمة المساعدات الجديدة

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر يوم الخميس أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها سيصل إلى كييف في غضون أيام.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحافي: "[الأسلحة] سيتم تسليمها [إلى أوكرانيا] في غضون أيام قليلة، إن لم يكن قبل ذلك"، موضحا أن الولايات المتحدة "بدأت بالفعل" عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الأربعاء، قانونا "لمساعدة الحلفاء الأجانب بما في ذلك أوكرانيا، التي خصص لها بموجب هذا القانون 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا".

وقد أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي تظل أولوية بالنسبة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى.

وقال كيربي في تصريحات للصحافيين متحدثا عن خطط أخرى لإرسال الأسلحة إلى كييف: "الدفاع الجوي يظل أولوية قصوى بالنسبة للأوكرانيين لأننا نستطيع المساعدة في الدفاع الجوي عبر عدد من الوسائل المختلفة بما في ذلك البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى".

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: RT