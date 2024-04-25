ماسك معلقا على المساعدات الجديدة: البيت الأبيض لن يصف لنا كيف أنه يرى انتصار أوكرانيا

صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأن البيت الأبيض لن يقول لنا كيف أنه يرى انتصار أوكرانيا في الصراع الحالي، مشددا على أن السبب وراء ذلك أن هذا غير مقبول سياسيا.

وكتب في حسابه على منصة "إكس" معلقا على منشور جاء فيه أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا بمبلغ 61 مليار دولار يهدف فقط إلى تأخير هزيمة أوكرانيا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية: فـ"هذه الإدارة لن تقول كيف يبدو لها النصر آتياً لأن لا تقاطع بين ما هو مقبول قوله سياسيا وما يمكن تحقيقه فعليا".

وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، على حزمة من مشاريع القوانين التي وافق عليها الكونغرس، بما في ذلك مساعدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وفي 20 أبريل، تمت الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلس النواب في الكونغرس، وفي 23 أبريل، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ.

وسبق أن قال ماسك إن وضع أوكرانيا على الجبهة يزداد سوءا كل يوم، ولتجنب ذلك كان من الضروري إبرام اتفاق سلام قبل عام من الآن.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" مرارا لصالح حل الصراع في أوكرانيا من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهو ما تعرض لانتقادات بسببه في كييف. وذكر ماسك أيضا أن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لكييف وإطالة أمد الصراع لن يساعد أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارة لبولندا، تخصيص 500 مليون جنيه استرليني إضافية لمساعدة كييف عسكرياً.

وتتسابق الدول الغربية على تقديم المساعدات العسكرية لتأجيج المواجهة مع روسيا، متجاهلة انعكاس أفعالهما على مصير الأوكرانيين أنفسهم.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT