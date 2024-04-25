"بوليتيكو": الولايات المتحدة تستعد لإبرام عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لكييف

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتستعد لتوقيع عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة: "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن عقود عسكرية بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا يوم الجمعة، لكنها لن تصل إلى البلاد قبل عدة سنوات".

وأضاف التقرير أن "العقود ستشمل أنظمة دفاع جوي "باتريوت" وذخائر مدفعية وطائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ جو - جو".

ومن غير المتوقع أن تتلقى كييف أسلحة بموجب هذه الحزمة لعدة سنوات، حيث يتم تخصيص الأموال من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا. وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة تبرم عقودا مع شركات الدفاع الأمريكية لإنتاج تكنولوجيا ومعدات جديدة لأوكرانيا، بدلا من إرسال أسلحة كييف الموجودة أصلا في مخزون البنتاغون.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الولايات المتحدة وأوروبا لم تقدما لأوكرانيا الدعم العسكري الموعود في الأشهر الأخيرة، قائلا: "يجب أن نكون صادقين، في الأشهر الأخيرة، لم يفِ حلفاء الناتو بوعودهم المتعلقة بمساعدة أوكرانيا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الولايات المتحدة لم تتمكن من الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لعدة أشهر، في حين قدمت الدول الأوروبية أقل بكثير مما كان مخططا له. هذه التأخيرات سيكون لها عواقب".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار"، كما وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضا تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: RT