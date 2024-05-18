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رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون "التأثير الأجنبي"

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رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون
Gettyimages.ru
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي
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استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، اليوم السبت، حق النقض ضد قانون "التأثير الأجنبي" الذي أثار موجة احتجاجات كبيرة في البلاد.

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وقالت زورابيشفيلي  في خطاب متلفز: "استخدمت حق النقض الفيتو ضد قانون "التأثير الأجنبي" والذي يتعارض مع دستورنا إلى جانب حقيقة أن جوهره روسي".

وهذا واعتبر منتقدو القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الجورجي نهاية الأسبوع الماضي، أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.

وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة. 

وتشهد جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن واستخدمت القوات الخاصة غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

المصدر: أ ف ب 

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