"حرب بلا هدف".. عضو الكنيست رام بن باراك: من الواضح أننا خسرنا الحرب في غزة

قال عضو الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك اليوم السبت، إنه "من الواضح أن إسرائيل تخسر الحرب في غزة"، وإن هذه الحرب في قطاع غزة هي "حرب بلا هدف".

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وأضاف بن باراك، النائب عن حزب "يشد عتيد" المعارض، في حديث عبر الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن "الحرب في غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل واضح".

وتابع قائلا: "نحن مضطرون للعودة إلى القتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود، وخسارة على الساحة الدولية، وتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة، وانهيار الاقتصاد.. أروني شيئا واحدا نجحنا فيه".

من الجدير ذكره، أن بن باراك سبق أن شغل منصب نائب رئيس الموساد في الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021- 2022.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم عن مسؤول إسرائيلي سابق أنه لا توجد فكرة عن كيفية انتهاء الحرب على غزة، ولا تصور لما سيبدو عليه "النصر" في الواقع.

وأضاف المصدر أنه أصبح من شبه المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها.

المصدر: وكالات