هيئة بحرية بريطانية توجه تحذيرا للسفن في الخليج وغرب المحيط الهندي

أوصت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة، السفن بالخليج وغرب المحيط الهندي بالحذر تحسبا لزيادة نشاط المسيرات في المنطقة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) اليوم الجمعة: "علمنا عن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران عن طريق وسائل الإعلام، ولاحظت السفن التي تعبر الخليج العربي وغرب المحيط الهندي نشاطا متزايدا للطائرات المسيرة في المنطقة".

وأضافت الهيئة: "لا يوجد حاليا أي مؤشرات على أن السفن التجارية مقصودة".

وأخطرت أطقم السفن القريبة بضرورة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".

وهزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

المصدر: RT