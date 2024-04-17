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"أسوشيتيد بريس": الشرطة الألمانية تفكك عصابة خطرة نشطت في تهريب البشر

أخبار العالم

صورة تعبيرية
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داهم أكثر من ألف شرطي عشرات المنازل والمتاجر ومكاتب المحامين بأنحاء غرب وجنوب ألمانيا في حملة واسعة على عصابة دولية لتهريب البشر فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم اعتقال عشرة مشبوهين.

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وتتهمهم السلطات باستغلال قواعد الهجرة الألمانية الخاصة بالعمال الأجانب المهرة للحصول على تصاريح إقامة لنحو 350 شخصا معظمهم صينيون، مقابل مئات آلاف اليوروهات.

ونفذت المداهمات في ولايات شمال الراين-وستفاليا، وشليسفيغ هولشتاين، وهيسن، وراينلاند بالاتينات، وبادن-فورتمبيرغ، وبافاريا، وهامبورغ، وبرلين.
صادرت الشرطة أصولا وجمعت بعض الأدلة خلال المداهمات.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية المحلية حصول العديد من موظفي مكاتب الهجرة على رشى ضمن عمليات الاحتيال.

وركز التحقيق على ولاية شمال الراين-وستفاليا، التي اعتقل فيها المشتبهون العشرة.
ووفق (د ب أ) يوجد محاميين اثنين بين المعتقلين.

المصدر: أسوشييتيد بريس

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