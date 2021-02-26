الشرطة الألمانية تنفذ عشرات المداهمات فجرا على شبكة إجرامية يمينية متطرفة

نفذ مئات رجال الشرطة الألمانية مداهمات فجرا على 27 منزلا ومنشأة تجارية، بما في ذلك مكتب محام، في عملية استهدفت أعضاء جماعات يمينية متطرفة يشتبه بهم في تهريب المخدرات والأسلحة.

وقال ممثلو الادعاء لمحطة الإذاعة البريطانية، إن ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 55 عاما اعتقلوا حتى الآن في مداهمات نفذها 500 ضابط شرطة.

وقالت وسائل الإعلام إن المشتبه بهم هم أعضاء في جماعتي Turonen and Garde 20 و"النازيين الجدد".

وقالت السلطات إن العصابتين تزعمتا منذ سنوات تجارة المخدرات في ولاية تورينجيا الشرقية، حيث تديران شبكة توزع الميثامفيتامين والأسلحة.

وقالت الشرطة الألمانية إن مداهماتها كانت نتيجة عامين من عمليات التنصت من قبل الأجهزة الأمنية.

المصدر: رويترز