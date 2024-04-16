الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية على طهران

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الثلاثاء أن من المتوقع في الأيام المقبلة أن تواجه إيران عقوبات إضافية من واشنطن على خلفية الضربات التي شنتها على إسرائيل.

وقالت يلين، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات ربيع 2024 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "أتوقع تماما أننا سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة.. نحن لا نتحدث مسبقا عن العقوبات التي نعتزم تطبيقها".

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وفي وقت سابق من اليوم وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس رسالة إلى 32 دولة حثها فيها على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وعلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران قد تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، إن وافقت عليها الدول الأعضاء.

وشنت إيران ليلة 13 أبريل الجاري هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز".

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.

المصدر: أ ف ب+RT