كاتس يدعو 32 دولة إلى فرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس رسالة إلى 32 دولة حثهم فيها على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وفي بيان نشره على منصة "إكس"، أعلن كاتس أنه "إلى جانب الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، أقود هجوما دبلوماسيا ضد إيران.. هذا الصباح أرسلت رسائل إلى 32 وتحدثت مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، كوسيلة لكبح جماح إيران وإضعافها".

وأضاف: "يجب إيقافها الآن - قبل فوات الأوان".

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.



This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 16, 2024

وأرفق كاتس منشوره بحسابات بعض وزراء الخارجية الذين تحدث معهم ومن بينهم البريطاني ديفيد كاميرون، والأمريكي أنتوني بلينكن، والألمانية أنالينا بيربوك، من بين آخرين.

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت إيران هجوما على إسرائيل تم خلاله إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار.

وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

المصدر: RT