"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران قد تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، إن وافقت عليها الدول الأعضاء.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أنه "من المتوقع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لقائهم اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على إيران، وإذا وافق الأعضاء عليها فمن المرجح دخولها حيز التنفيذ الأسبوع الجاري".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيبحث توسيع العقوبات على إيران على خلفية التطورات الأخيرة وتصنيع طهران المسيّرات والصواريخ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

من جهته قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده تنوي تشكيل تحالف إقليمي ضد التهديد الإيراني والرد على الهجوم الإيراني في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

المصدر: نوفوستي