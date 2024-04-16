شركة طيران بريطانية تعلّق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 27 أكتوبر

أعلنت شركة Easy Jet البريطانية للطيران تعليق رحلاتها إلى تل أبيب طوال موسم الصيف بعد إلغائها جميع رحلاتها من إسرائيل إلى دول أوروبية، على خلفية التوتر بالشرق الأوسط.

وذكر متحدث باسم الشركة بحسب "رويترز": "نظرا للتطور المستمر للوضع، قررت شركة إيزي جيت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية موسم الصيف".

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يشار إلى أن هذا الإجراء سيؤثر على جميع الرحلات الجوية للشركة حتى تاريخ 27 أكتوبر وسيتم تقديم "خيارات مختلفة" للمسافرين الذين اشتروا التذاكر في وقت سابق بما في ذلك المبالغ المستردة.

وفي وقت سابق أعلنت شركات طيران عالمية عديدة: "لوفتهانزا" و"أوستريان إيرلاينز" و"كوانتاس" وشركة الطيران الهولندية "كي إل إم"، تعديل مسارات رحلاتها تفاديا للمرور في المجال الجوي الإيراني مع التوتر في الشرق الأوسط.

وتأتي قرارات شركات الطيران بعد تهديدات إيران بتوجيه ضربة لإسرائيل جراء استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا بداية أبريل الجاري وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

ونفذت إيران تهديدها وشنت هجوم جوي كثيف على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة ليلة 13 أبريل الجاري.

المصدر: وكالات