رسميا.. مساعد مدرب ليفربول يعلن عن وجهته المقبلة

سيتولى الهولندي بيب ليندرس مساعد مدرب ليفربول الإنجليزي تدريب نادي سالزبورغ ريد بول النمساوي، بعد رحيله عن فريقه الحالي نهاية هذا الموسم.

وسيغادر الهولندي الذي عمل مساعدا للألماني يورغن كلوب في ليفربول على مدار السنوات الماضية، ملعب "أنفيلد" بعدما توج مع الفريق بالعديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

Pep Lijnders will take up the role of head coach at Red Bull Salzburg following his departure from Liverpool. — Liverpool FC (@LFC) May 15, 2024

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء أن البرتغالي فيتور ماتوس الذي عمل لأربعة أعوام ونصف العام كمدرب تطوير النخبة في النادي سينضم أيضا كمساعد مدرب لليندرس في الفريق النمساوي.

وقال ليندرس للموقع الرسمي لنادي ليفربول "أنا فخور جدا بأن أصبح المدرب الجديد لنادي ريد بول سالزبورغ إف سي".

وتابع "إنه لشرف فعلي بالنسبة لي. بعد إيندهوفن، بورتو، ليفربول، أنتقل الآن لتجربة أخرى استثنائية".

وأضاف "معا بالإضافة لمساعد المدرب فيتور ماتوس والجهاز الفني بأسره، سنقوم ببذل قصارى جهدنا لمساعدة سالزبورغ على مواصلة تطوره في عالم كروي متغير جدا".

يذكر أن كلوب كان قد أعلن مطلع هذا العام أنه سيترك منصبه في ليفربول أيضا ولن يدرب أي فريق لمدة عام وذلك من أجل الحصول على الراحة لاستعادة طاقته.

المصدر: وكالات