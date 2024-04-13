شركة طيران أخرى تحول وجهاتها عن أجواء إيران

أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" وقف تحليق رحلاتها عبر أجواء إيران ومناطق بإسرائيل في إجراء احترازي، على خلفية احتمال المواجهة بين إيران وإسرائيل.

وذكرت وكالة الإعلام الهولندية "نيو" أنه "ستنهي شركة الطيران KLM التحليق فوق إيران وأجزاء كبيرة من إسرائيل، كإجراء احترازي بعد إشارات بأن هجوما إيرانيا وشيكا ضد أهداف إسرائيلية. فيما ستواصل الشركة رحلاتها الجوية إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "السفر إلى مدينة تل أبيب الساحلية لا يزال آمنا". لكن شركة الطيران ستقوم باستمرار بمراجعة وتقييم الوضع في إيران وتل أبيب. وستستمر بالتواصل مع الحكومة الهولندية والسلطات الأخرى لتقييم الوضع.

وأكدت وكالة الإعلام الهولندية أن الشركة "تضع سلامة الركاب وطاقمها ضمن الأولوية القصوى للشركة."

ويذكر أن شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" قررت مؤخرا تحويل رحلاتها من لندن إلى بيرث لتجنب المجال الجوي الإيراني.

كما اتخذت شركة "لوفتهانزا" نفس الإجراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية احتمال قيام إيران بهجوم ضد أهدافها في إسرائيل ردا على استهداف تل أبيب لسفارة طهران في دمشق مؤخرا.

المصدر: سبوتنيك