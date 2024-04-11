شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى يوم السبت

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الخميس أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم السبت، وسط توترات مرتبطة بتهديد متبادل بين إيران وإسرائيل.

وقالت الشركة في بيان لها: "نظرا إلى الوضع الراهن، وبعد تقييم دقيق، تعلق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى السبت 13 أبريل ضمنا".

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ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مباحثات أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى ضبط النفس، وسط التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ويوم أمس أفادت صحيفة "فاز" الألمانية أن شركة "لوفتهانزا"، وهي أكبر شركة طيران ألمانية، علقت رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم الخميس 11 أبريل لدواع أمنية.

يذكر أنه في 1 أبريل استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل العميدين في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيلقى دفاعا قويا ثم ردا قويا على أراضيه".

المصدر: "أ ف ب"+RT