بيربوك تبحث مع عبد اللهيان التوتر في الشرق الأوسط

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مباحثات أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى ضبط النفس، وسط التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس" إن "وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ناقشت الوضع المتوتر في الشرق الأوسط مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية وممارسة ضبط النفس".

وشددت الوزارة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون له مصلحة في تصعيد إقليمي أوسع".

.@ABaerbock spoke on the phone with the Iranian Foreign Minister about the tense situation in the Middle East today. Avoiding further regional escalation must be in everyone’s interest. We urge all actors in the region to act responsibly and exercise maximum restraint. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 11, 2024

يذكر أنه في 1 أبريل استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل العميدين في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأمس الأربعاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيلقى دفاعا قويا ثم ردا قويا على أراضيه".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد".

المصدر: RT