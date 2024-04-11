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بيربوك تبحث مع عبد اللهيان التوتر في الشرق الأوسط

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بيربوك تبحث مع عبد اللهيان التوتر في الشرق الأوسط
Gettyimages.ru
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مباحثات أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى ضبط النفس، وسط التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس" إن "وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ناقشت الوضع المتوتر في الشرق الأوسط مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية وممارسة ضبط النفس".

وشددت الوزارة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون له مصلحة في تصعيد إقليمي أوسع".

يذكر أنه في 1 أبريل استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل العميدين في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأمس الأربعاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيلقى دفاعا قويا ثم ردا قويا على أراضيه".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد".

المصدر: RT

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