غالانت: من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيلقى دفاعا قويا ثم ردا قويا على أراضيه

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء بأن "من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيلقى دفاعا قويا ثم ردا قويا على أراضيه".

وخلال جولة في بطارية القبة الحديدية في شمال إسرائيل، قال غالانت: "في هذه الحرب نتعرض للهجوم من أكثر من جبهة ومن اتجاهات مختلفة"، محذرا من أن "أي عدو يحاول مهاجمتنا، سيقابل أولا بدفاع قوي، وسنعرف كيف نرد بسرعة كبيرة بعمل هجومي حاسم ضد أراضي من يهاجم أراضينا، بغض النظر عن مكان تواجده، في الشرق الأوسط بأكمله".

وفي وقت سابق اليوم، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"معاقبة إسرائيل" ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، على التهديد بتهديد باللغة الفارسية قائلا: "إذا هاجمت إيران من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم في إيران".

ويوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد".

وردا على ذلك، قال كاتس إن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران.

المصدر: RT + Ynet