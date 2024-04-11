نتنياهو: مستعدون لهجمات من جبهات أخرى وسنضرب كل من يلحق الضرر بإسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا لإيران بأن إسرائيل ستضربها إذا تعرضت للهجوم.

أثناء زيارته لقاعدة طائرات إف-15، قال نتنياهو: "نحن في أوقات صعبة. نحن في خضم حرب مستمرة في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن، ولكننا نستعد أيضا لمواجهة تحديات من جبهات أخرى".

ولفت إلى "أننا لقد وضعنا مبدأ بسيطا: أي شخص يضربنا، نضربه، في إشارة واضحة إلى التهديدات الإيرانية بتنفيذ ضربات ضد إسرائيل، مشددا على "أننا مستعدون للوفاء بمسؤولياتنا تجاه أمن إسرائيل، في الدفاع والهجوم".

وتوجه إلى الطيارين قائلا: "أنا وكل إسرائيل نثق بكم".

ويأتي هذا التحذير وسط التحضير لضربة إيرانية ردا على الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل والتي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل العميدين في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"