شركات طيران عالمية تتجنب عبور المجال الجوي الإيراني

أعلنت شركات طيران "لوفتهانزا" و"أوستريان إيرلاينز" و"كوانتاس" عن تعديل مسارات رحلاتها تفاديا للمرور في المجال الجوي الإيراني وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وفي أحدث البيانات، حذت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" اليوم السبت حذو شركات طيران أخرى بينها "لوفتهانزا" الألمانية وفرعها النمساوي "أوستريان إيرلاينز"، وأعلنت "كوانتاس" تحويل مسار رحلاتها للمسافات البعيدة بين بيرث ولندن لتجنب استخدام مجال إيران الجوي.

وقال متحدث باسم "كوانتاس" لوكالة فرانس برس إن شركة الطيران ستقوم بتعديل مسار رحلات بشكل مؤقت بسبب "الوضع في أجزاء من الشرق الأوسط".

وأضاف: "سنتواصل مع زبائننا بشكل مباشر إذا طرأ أي تغيير على حجوزاتهم".

من جهتها أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" وفرعها "أوستريان إيرلاينز" تعليق رحلاتهما من وإلى طهران حتى 18 أبريل ضمنا "بعد تقييم دقيق للوضع" وأنهما لن تستخدما المجال الجوي الإيراني.

وتأتي قرارات شركات الطيران بعد ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا بداية أبريل الجاري وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وتعهدت إيران بالرد، فيما أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط في حين أن إسرائيل في حالة تأهب لهجوم إيراني محتمل.

المصدر: أ ف ب + RT