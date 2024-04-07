رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قادرون على التعامل مع إيران هجوميا ودفاعيا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم السبت، إن قواته قادرة على التعامل مع إيران هجوميا ودفاعيا.

وأضاف هاليفي: "لقد حضّرنا أنفسنا لذلك حيث نملك منظومات دفاعية جيدة، والقدرة على التصرف بقوة في مواجهة إيران في أماكن قريبة وبعيدة".

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وتابع قائلا: "نعمل بتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأنه ومنذ نشوب الحرب تسعى إيران للتملص من المشاركة المباشرة فيها.

وذكر في تصريحاته أن تل أبيب على "دراية بأن طهران تستخدم وتوجه وتمول وتنقل المعرفة إلى جميع أتباعها في المنطقة بدءا من حزب الله ومرورا بالضفة الغربية وانتهاء باليمن".

وأفاد هاليفي "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل الدول الغربية والعربية بأسرها إذ تشكل إيران مشكلة عالمية وكانت وما زالت أكبر مشكلة على الإطلاق".

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وجاءت تصريحات رئيس الأركان بعد مرور 6 أشهر على الحرب على غزة وبعد نحو أسبوع من القصف استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث توعدت طهران بالرد على تل أبيب.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد المرشد الإيراني أنه "ستتم معاقبة إسرائيل على جرائمها" قائلا:"سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها"، كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

المصدر: وسائل إعلام عبرية