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مصدر عسكري سوري: مقتل وإصابة كل من بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق إثر عدوان إسرائيلي عليها

مراسلنا في سوريا: استهداف يطال مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق (صورة + فيديوهات)

أخبار العالم العربي

مراسلنا في سوريا: استهداف يطال مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق (صورة + فيديوهات)
RT
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أفاد مراسلنا في سوريا اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"

وأظهرت مقطاع فيديو وصورة خاصة لـRT، الدخان يتصاعد من المنطقة التي سمعت فيها الانفجارات.

وأشار مراسلنا إلى أن الاستهداف طال مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة.

مراسلنا في سوريا: استهداف يطال مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق (صورة + فيديوهات)
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ومساء أمس الأحد، سُمع دوي انفجارات متتالية في محيط منطقة الديماس بريف العاصمة السورية دمشق، وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: RT

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