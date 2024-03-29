صفحات ومواقع إعلامية تنشر صورا وفيديوهات للغارات الإسرائيلية على ريف حلب

نشرت صفحات ومواقع إعلامية صورا وفيديوهات قالت إنها للغارات الإسرائيلية على ريف حلب فجر اليوم الجمعة.

وكتبت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أنه تم استهداف مواقع لـ"حزب الله" ما أدى لمقتل 6 من عناصره على الأقل بمن فيهم قائد ميداني.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر".

وبحسب شهود عيان، تعرضت مدينة حلب وريفها لقصف جوي عنيف جدا، حيث يسمع دوي الانفجارات في شتى أرجاء المدينة، كما تشير المعلومات إلى أن القصف يستهدف منطقة المطار ومحيطه ومنطقة البحوث العلمية شرق حلب ومستودعات السفيرة.

وأوضح الشهود أن "الدفاع الجوية التابعة للجيش السوري تنطلق في سماء المدينة في محاولة التصدي للعدوان".

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس الخميس، بأن مدنيين اثنين أصيبا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق.

المصدر: RT