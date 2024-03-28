"سانا": إصابة شخصين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن مدنيين اثنين أصيبا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق، في وقت سابق مساء اليوم.

وذكر مصدر عسكري لـ "سانا" أنه "حوالي الساعة 17:50 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن إسرائيل قامت بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت اللجنة إن "إسرائيل قامت 35 مرة على الأقل، بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطاري حلب ودمشق، بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة".

وأضافت أن "ميلشيات موالية لإيران استهدفت، أكثر من 100 مرة، قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا. وردت الولايات المتحدة من خلال ضربات جوية موجهة ضد الميلشيات الداعمة لإيران والمتواجدة شرقي سوريا".

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل "لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" باليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية".

المصدر: "سانا"