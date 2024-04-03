رئيسي في "يوم القدس": إسرائيل أقرب إلى الانهيار من أي وقت مضى وقصف قنصليتنا لن يبقى بلا رد

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل أقرب اليوم منها في أي وقت مضى إلى الانهيار الداخلي"، مشددا على أنها "أوهن من بيت العنكبوت".

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وفي كلمة له ألقاها خلال فعالية "منبر القدس" بمناسبة "يوم القدس العالمي"، قال إبراهيم رئيسي: "العمليات التاريخية التي قام بها الفلسطينيون أوصلت جيش الاحتلال المجرم إلى العجز.. وقد أصبح واضحاً للجميع اليوم أنّ هذا الكيان هو أوهن من بيت العنكبوت".

وأضاف رئيسي: "دعاة حقوق الإنسان في الغرب التزموا الصمت وهم يشاركون بقيادة أمريكا في ارتكاب الجرائم علنا أو في الخفاء"".

وأكد الرئيس الإيراني أن "العالم لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، وأنه لا يمكن لأحد ترميم وجه الكيان الصهيوني الذي هُزم في طوفان الأقصى".

وتابع إيراهيم رئيسي: "هذا الكيان هو أقرب اليوم منه في أي وقت مضى إلى الانهيار الداخلي والمسيرات في المنطقة والعالم شكّلت حصارا إعلاميا له".

وشدد رئيسي قائلا: "الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى من دون رد، وهذا الهجوم يدل على قمة فشل وضياع هذا الكيان".

المصدر: "الميادين"