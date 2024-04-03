نصر الله في "يوم القدس": بجب أن نخرج من هذه الحرب منتصرين على الإسرائيلي وكل من يقف خلفه

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على حافة الهاوية، وأنه "يجب الخروج من هذه الحرب بالنصر على إسرائيل وكل من يقف خلفها".

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وفي كلمة له خلال فعالية "منبر القدس" بمناسبة "يوم القدس العالمي"، قال نصر الله: "يجب أن نقف إجلالا وتقديرا أمام صمود أهل غزة وهم يواجهون القتل العشوائي والتجويع، الذين صنعوا ملحمة تاريخية قل نظيرها.. يجب أن نتوقف أمام التقدير للجبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق، فهي تنجز وتواصل العمل ولا تخلي الساحة على الرغم من التهديدات".

وأضاف نصر الله: "نذكر بالقصف والعدوان على سوريا الذي راح ضحيته أفراد من حزب الله".

واستطرد: "تكاد تمضي ستة أشهر والحرب مستمرة على الرغم من قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي..وما نؤكده اليوم.. أولا.. الحاجة إلى الثبات ومواصلة العمل، والنصر آت في قطاع غزة والجبهات المساندة.. ثانيا.. توفير نقاط القوة لاستمرار طوفان الاقصى، وهذه مهمتنا جميعا.. ثالثا.. يجب أن نعلم بخسائر الكيان الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "مسؤوليتنا جميعا أن نكشف الإنجازات الاستراتيجية نتيجة "طوفان الأقصى" ونبينها أمام الجميع".

وأردف حسن نصر الله: "حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع إسرائيل الكبرى.."طوفان الأقصى" وضع الكيان على حافة الهاوية والسقوط النهائي والزوال، وملامح هذا الأمر ستظهر مع الوقت".

وتابع نصرالله: "يجب أن نعمل للخروج من المعركة منتصرين وشامخين، وأن نلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف وراءه".

المصدر: RT