خامنئي يهدد إسرائيل: سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة

علق المرشد الإيراني علي خامنئي على استهداف قنصلية بلاده في دمشق، مؤكدا أنه "سيتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

وقال خامنئي في بيان إن "الجنرال محمد رضا زاهدي، ورفيق سلاحه الجنرال محمد هادي حاج رحيمي، استشهدا في جريمة ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب البغيض"، مضيفا: "كان الجنرال زاهدي ينتظر الشهادة في ميادين الخطر والجهاد منذ الثمانينيات. لم يخسر شيئا بل نال أجره، لكن خسارته كبيرة بالنسبة للشعب الإيراني، وخاصة بالنسبة لمن عرفه".

وشدد على أنه "سيتم معاقبة الكيان الخبيث على أيدي رجالنا الأبطال. وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

بدوره، قال مستشار القائد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني إن "الكيان الصهيوني ارتكب بوصفه جيش بالوكالة عن أمريكا في المنطقة حماقة بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق ولا بد أن يدفع الثمن"، مبينا أن "معرفة أمريكا بنية إسرائيل الهجوم من عدمها لا تؤثر على مسؤوليتها المباشرة عنه وعن تداعياته".

وأمس الاثنين، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة من آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

المصدر" تنسيم" + RT