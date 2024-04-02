برلماني إيراني: الضربة الإسرائيلية لقنصلية إيران في دمشق هجوم مباشر على إيران

اعتبر نائب في البرلمان الإيراني الضربة الجوية الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق "عدوانا صريحا وهجوما مباشرا من تل أبيب على أراضي الجمهورية الإسلامية".

وقال نائب رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية للسياسة الخارجية والأمن القومي، إبراهيم عزيزي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد أثبت هذا العمل أن إسرائيل لا تلتزم بأي من القوانين والأعراف والالتزامات الدولية، وقد أظهرت إسرائيل طبيعتها العدوانية، وبما أن البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات لأي دولة تعتبر جزءا من أراضي الدولة التي تنتمي إليها، فإن الغارة الجوية الإسرائيلية تعتبر هجوما على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح عزيزي أن الجانب الإيراني، "مستفيدا من صبره الاستراتيجي، سيرد ردا حاسما ومناسبا على الهجوم الإسرائيلي، في الوقت المناسب وفي المكان المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".

ومساء بوم الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أسفر عن مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: "سبوتنيك"