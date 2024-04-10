الإعلان عن منطقة محظورة داخل المجال الجوي الإيراني لمدة يومين

أصدرت إيران اليوم الأربعاء، تحذيرا توعويا وأعلنت منطقة جوية محظورة من الخميس إلى الجمعة لإجراء ما أسمته "اختبارا صاروخيا".

وحسب المعلومات فقد تم إصدار التحذير عبر نظام NOTAM "نوتام" المخصص لتوفير معلومات السلامة لطواقم لطيران.

وفي الإشعار أعلنت السلطات عن سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ المقرر إجراؤها داخل منطقة محددة من المجال الجوي الإيراني. وحددت التفاصيل المهمة المتعلقة بالعمليات المقرر إجراؤها.

تفاصيل الإطلاق: من 10 أبريل 2024 الساعة 03:30 صباحا إلى 12 أبريل 2024 الساعة 10:30 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وتم تحديد المنطقة المخصصة لعمليات الإطلاق هذه من خلال سلسلة من الإحداثيات الجغرافية، مما يشير إلى جزء كبير من المجال الجوي فوق إيران. وتعتبر هذه المنطقة محورية للسلوك الآمن لإطلاق الصواريخ.

⚡ #BreakingNews: Upcoming Rocket Launches Announced Over Iranian Airspace



In an official notice to airmen (NOTAM), authorities have announced a series of rocket launches scheduled to take place within a designated area of Iranian airspace. The NOTAM, identified as A1033/24, was… pic.twitter.com/y0LKrjTqcx — IntelSky (@Intel_Sky) April 9, 2024

وتم إنشاء NOTAM عام 1947 وصمم على غرار نظام مماثل يستخدم لتنبيه قباطنة السفن بشأن المخاطر في البحر.

ويأتي هذا التحذير وسط التهديد الذي وجهه المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"معاقبة إسرائيل" ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: RT