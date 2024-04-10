مصرع 3 شقيقات صغيرات إثر غرق مركب للمهاجرين قرب جزيرة خيوس اليونانية

أعلن خفر السواحل اليونانيون الأربعاء، العثور على جثث 3 فتيات أكدت والدتهن فقدانهن، على شاطئ صخري يصعب الوصول إليه شمال غربي جزيرة خيوس اليونانية بعد غرق مركب مهاجرين.



وقال خفر السواحل اليوناني إن الأطفال "هم 3 بنات في الخامسة والسابعة والعاشرة من العمر".

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وذكر خفر السواحل أن 3 سفن تابعة للبحرية أنقذت حتى الآن 19 مهاجرا بينهم 8 قاصرين ووالدة البنات اللواتي غرقن، فيما أشارت السلطات إلى تواصل عمليات الإنقاذ.

وأفادت قناة التلفزيون العامة "إي ار تي" بأن المركب كان يقل 27 راكبا معظمهم من الأفغان، لكن خفر السواحل، قال إن عدد الركاب على متن المركب الذي أقل المهاجرين من الساحل التركي ما زال غير مؤكد.

وتشكل الجزر الواقعة في شمال شرقي بحر إيجه بوابة يسعى المهاجرون للوصول إليها من أجل دخول الاتحاد الأوروبي.

وتفيد أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 11300 مهاجر وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ بداية 2024.







المصدر: أ ف ب





