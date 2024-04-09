بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن نجاح عملية اعتراض للمرة الأولى من السفينة "ساعر 6"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن نجاح منظومة "القبة البحرية" من السفينة الصاروخية "ساعر 6"، للمرة الأولى، باعتراض عملياتي لهدف جوي.

إقرأ المزيد

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ، إنه "خلال ساعات الليل نفذت سفينة صاروخية من طراز ساعر 6 تابعة للأسطول 3 في سلاح البحرية لأول مرة عملية اعتراض ناجحة لهدف جوي مشبوه اتجه من جهة الشرق وخرق الحدود إلى أراضي البلاد".

وأكد أن "مقاتلي سلاح البحرية الذين تصرفوا في المنطقة رصدوا الهدف وقاموا بتتبع مساره بشكل كامل من خلال التنسيق والمزامنة مع السفينة الصاروخية من طراز ساعر 6 ووحدة المراقبة الجوية، حيث تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة "القبة البحرية"، وتم اعتراض الهدف في منطقة خليج إيلات".

و في هذا السياق، أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "كجزء من تقييم الوضع منذ بداية القتال، انتقلت سفن صاروخية إلى منطقة البحر الأحمر، منها سفينة صاروخية من طراز ساعر 6 حيث تنفذ مهامها في المنطقة، فيما يتصرف سلاح البحرية في منطقة البحر الأحمر وهو جاهز للتعامل مع طيف واسع من التهديدات الإقليمية من خلال القدرات الدفاعية والهجومية".

ومطلع الأسبوع الفائت، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية حرب غزة تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي مدينة إيلات جنوب إسرائيل 3 مرات، وفي كل مرة كان التهديد الجوي يأتي من منطقة مختلفة.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت بين الحين والآخر قصف مناطق في إسرائيل.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها.

المصدر: RT