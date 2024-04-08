الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط هدف جوي معاد بعد انطلاق صافرات الإنذار في إيلات

أفادت مراسلة RT بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "متابعة للإنذارات في منطقة إيلات عن تسلل جسم جوي معاد فالحديث يدور عن رصد قوات سلاح البحرية هدفا جويا مشبوها تسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي وتم اعتراضه من خلال منظومة القبة البحرية".

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وأضاف: "لقد تمت متابعة الهدف من قبل قوات جيش الدفاع.. لم تقع إصابات أو أضرار".

ومطلع الأسبوع الفائت، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية حرب غزة تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي مدينة إيلات جنوب إسرائيل 3 مرات، وفي كل مرة كان التهديد الجوي يأتي من منطقة مختلفة.

المصدر: RT