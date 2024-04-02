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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهدفاها قاعدة "تل أنوف" الإسرائيلية بالطيران المسير

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهدفاها قاعدة
Gettyimages.ru
طائر مسيرة - صورة من الأشريف
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أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية، أنها استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، بواسطة الطيران المسير قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية.

وقالت في بيان إن "مجاهدي المقاومة الاسلامية في العراق استهدفوا فجر اليوم الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة".

وأكدت استمرارها في ضرب "معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

المصدر: RT

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