مصدر عسكري سوري: مقتل وإصابة كل من بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق إثر عدوان إسرائيلي عليها

أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين بمقتل وإصابة كل من كان بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 00: 17 من مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف: "أدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دمارا كبيرا بمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، إضافة إلى المباني المجاورة".

ومساء أمس الأحد، سُمع دوي انفجارات متتالية في محيط منطقة الديماس بريف العاصمة السورية دمشق، وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم (الأحد)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: "سانا"