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مصدر عسكري سوري: مقتل وإصابة كل من بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق إثر عدوان إسرائيلي عليها

سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق

أخبار العالم العربي

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أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق في سوريا.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور النيران المندلعة والدخان الكثيف يتصاعد من مكان الاستهداف، فيما سمعت أصوات الإسعافات.

سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق  
سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق  
سوريا.. فيديوهات وصور تظهر حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق  
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وأفاد مراسلنا في سوريا اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".

وأضافت "سانا" أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى في حي المزة بدمشق".

وأشار مراسلنا إلى أن الاستهداف طال مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة.

المصدر: RT

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