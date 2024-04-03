وزارة الدفاع الروسية تنشئ مركز مراقبة جديدا في الجولان (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر الشرطة العسكرية الروسية مركز مراقبة جديدا في مرتفعات الجولان على خط فصل القوات بين محافظتي درعا والقنيطرة من جهة، والجولان المحتل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نشرت قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية على خط "برافو" في مرتفعات الجولان بمحافظتي القنيطرة ودرعا السوريتين".

وأضافت: "تم تدشين المركز تحت إشراف ضباط القوات الروسية، وقيادة وزارة الدفاع السورية وممثلي الإدارة المحلية".

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وأوضح البيان أن الشرطة العسكرية الروسية ستنفذ مهام مراقبة وقف إطلاق النار على مدار الساعة في المنطقة.

وأضافت الوزارة: "بين مهام الشرطة العسكرية الروسية منع الاستفزازات في المنطقة بالتنسيق مع الجانب السوري".

وقال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية المقدم سيرغي غوريفوي، إن المركز يقع على خط "برافو" مباشرة ومجهز بجميع وسائل المراقبة البصرية والتقنية اللازمة التي تتيح عمله المستقل على مدار الساعة.

وتشهد مرتفعات الجولان المحتل تبادلا متقطعا لإطلاق النار وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

المصدر: RT