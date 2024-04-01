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"يديعوت أحرنوت": الدفاعات الجوية الإسرائيلية تسقط صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان

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Gettyimages.ru
مرتفعات الجولان صورة تعبيرية
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أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الاثنين بإسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود إلى إسرائيل.

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صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل
صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية الاثنين أن جماعات موالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه الجولان عقب الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرة إلى أن تل أبيب ردت على الهجوم بقصف منطقة درعا بجنوب سوريا.

جاء ذلك عقب دوي صافرات الانذار في الجولان السوري المحتل قبل قليل بعد هجوم صاروخي كبير استهدف الجليل الغربي مساء اليوم.

وفي وقت سابق مساء اليوم الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل عدد من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الإيرانيين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: يدعوت أحرنوت

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