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إعلام عبري: إصابة 4 من عناصر الشرطة أحدهم بحالة خطيرة بعملية دهس في بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل

محتجزة تسرق سلاح شرطي وتصيب ثلاثة أشخاص في تشيلي (فيديو)

أخبار العالم

محتجزة تسرق سلاح شرطي وتصيب ثلاثة أشخاص في تشيلي (فيديو)
لقطة شاشة
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تمكنت سيدة من تشيلي يوم الاثنين، من سرقة سلاح أحد رجال الشرطة خلال قيامهم بإلقاء القبض عليها وإطلاق النار على ثلاثة أشخاص أحدهم بجروح خطيرة.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره خارج أحد الأسواق في تشيلي، لحظة انتزاع السيدة لمسدس رجل الشرطة وإطلاقها النار لتصيب مصور الفيديو برصاصة مع شخص آخر ورجل شرطة.

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون" المحلية، تم نقل المصور إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج وحالته مستقرة.

المصدر: RT

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