هولندا.. خيرت فيلدرز يكشف حقيقة تلقي حزبه تمويلا من روسيا

نفى زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في هولندا، خيرت فيلدرز، تقارير اتهمت حزبه يتلقي تمويل من روسيا.

وكتب فيلدرز على منصة "إكس" : "نحن طبعا لم نتلق سنتا واحدا لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر من الروس".

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كما أعرب عن غضبه جراء انتشار هذه الأنباء عشية انتخابات البرلمان الأوروبي، مضيفا: "لحسن الحظ أن الناخبين ليسوا مجانين".

ونشر هذا السياسي أيضا نتائج استطلاع جديد أجرته شركة الأبحاث " IpsosI&O" ويتبين من خلاله أن 25% من الهولنديين عازمون على التصويت لحزب الحرية اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، مما قد يوفر لحزب فيلدرز تسعة مقاعد - وهو أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب الهولندية كافة.

وكان جهاز الأمن والمعلومات في جمهورية التشيك (جهاز مكافحة التجسس) قد صرح في وقت سابق، أنه كشف عن شبكة من الأفراد الذين يزعم أنهم ممولون من روسيا في البلاد "أرادوا التأثير على الأحداث السياسية في الدول الأوروبية".

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا يوم الأربعاء إن اثنين من السياسيين الأوكرانيين هما فيكتور ميدفيدتشوك وأرتيوم مارشيفسكي، بالإضافة إلى شركة "صوت أوروبا" التي تدير بوابة إلكترونية تحمل الاسم نفسه، قد أضيفوا إلى قائمة العقوبات الوطنية.

ووفقا للسلطات التشيكية، يُزعم أن بوابة "صوت أوروبا" كان "يتم التحكم فيها من روسيا" وأن مهمتها "كانت زعزعة استقرار أوروبا وإضعاف المساعدات لأوكرانيا والتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيو".

المصدر: "نوفوستي"