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أوربان يهدد بـ"احتلال" بروكسل

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أوربان يهدد بـ
Legion-Media
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هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ"احتلال بروكسل لحماية سيادة وتراث واستقلال بلاده".

وقال أوربان في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة المجرية (1848): إذا أردنا الحفاظ على حرية وسيادة المجر، فليس أمامنا خيار سوى احتلال بروكسل، في إشارة لضرورة اتخاذ موقف حازم.

وأضاف أوربان أن الحرية بالنسبة للمجر تعني عدم وجود أسياد يراقبونك ويعطونك التعليمات. بالإضافة لذلك، أكد أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لبلاده من التأثيرات الخارجية.

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وأكد أن المجر لا تريد الحرب، وأنها لا يمكن أن تحقق فائدة إلا في ظروف السلام.

وفي وقت سابق، قال أوربان إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا فشلت ليس فقط من الناحية العسكرية حيث الوضع في الجبهات كارثي، وإنما أيضا في السياسة، لأن بروكسل كادت أن تتورط في الصراع.

المصدر: ريا نوفوستي

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