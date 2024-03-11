وزير خارجية هنغاريا: أوروبا ستغير موقفها من أحداث أوكرانيا حال فوز ترامب

اعتبر وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أن عددا من الدول الأوروبية التي تؤيد استمرار النزاع الأوكراني، ستغير موقفها إذا عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة في بلاده.

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وقال سيارتو في حوار مع بوابة "بريتبارت" الأمريكية إن "غالبية الدول في أوروبا تؤيد (مواصلة) النزاع، وأقلية صغيرة فقط تؤيد السلام"، مضيفا أنه إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، فإن "بعض هذه الدول الأوروبية قد تغير موقفها أيضا".

وأضاف سيارتو أن بودابست تأمل بأن تؤدي عودة ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية إلى بدء المفاوضات وإنهاء الصراع الأوكراني. وقال: "بدون ترامب، ستستمر هذه الحرب فترة طويلة".

وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، الذي التقى ترامب في فلوريدا نهاية الأسبوع الماضي، أن ترامب وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا، وبدون واشنطن لن تتمكن أوروبا من تمويل النزاع وسينتهي.

وقد صرح ترامب نفسه مرارا بأنه في حال إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى حل للنراع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وتعليقا على كلام ترامب هذا، أشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن هذه مشكلة معقدة للغاية وهي أكبر من أن يضع مثل هذا الحل البسيط حدا لها.

المصدر: "تاس"