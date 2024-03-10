الأمن التركي يعتقل 33 شخصا يشتبه بتخطيطهم لهجمات إرهابية

قال وزير داخلية تركيا علي يرليكايا، إنه "تم اعتقال 33 شخصا في مقاطعة سكاريا غربي البلاد للاشتباه بتخطيطهم لهجمات إرهابية قبل الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس".

وكتب الوزير على شبكة التواصل الاجتماعي X: "خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي تم في مقاطعة سكاريا، اعتقال 33 شخصا يشتبه بارتباطهم بالتنظيم".

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وأضاف الوزير: وثبت أنه يوجد بين المعتقلين من كانوا يعدون لهجمات إرهابية عشية الانتخابات، وأرسلوا مسلحين إلى مناطق النزاع، وقدموا المساعدة المالية للإرهابيين وأداروا مساجد ومدارس غير قانونية".

وأشار إيرليكايا إلى أنه تم خلال عمليات التفتيش، مصادرة أسلحة وذخائر ومطبوعات محظورة وكمية كبيرة من العملات.

المصدر: نوفوستي