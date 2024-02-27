تركيا.. توقيف 20 شخصا يشتبه في صلتهم بـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، 20 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة بأنقرة، أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم جاء ضمن إطار تحقيق أطلقه مكتب جرائم الإرهاب التابع لها، ضد مجموعة يشتبه في صلتها بـ"داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان أن المجموعة المشتبه فيها كانت تنشط بأنقرة تحت مسمى "مجلة التوحيد".

وتستمر التحقيقات مع المشتبه فيهم حاليا في شعبة مكافحة الإرهاب بأنقرة.

المصدر: "الأناضول"