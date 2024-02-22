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تركيا توقف سوريّا بتهمة "التجسس" لصالح الاستخبارات الفرنسية

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تركيا توقف سوريّا بتهمة
وسائل إعلامية تركية
الموقوف بتهمة التجسس لصالح فرنسا، أحمد قطيع.
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أفادت وسائل إعلامية تركية بأن السلطات التركية ألقت القبض على معارض سوري ناشط في الدفاع عن اللاجئين بتهمة "التجسس" لصالح فرنسا.

وذكرت صحيفة "صباح" أنه تم توقيف أحمد قطيع مع سوريين اثنين في بورصة بتهمة "التجسس لصالح الاستخبارات" الفرنسية، مبينة أن قطيع الذي يقيم بشكل قانوني في تركيا منذ العام 2013، كان خاضعا للمراقبة المشددة قبل توقيفه.

وذكر مصدر مطلع على الملف، أن أحمد قطيع "كان محاصرا" بينما كان يستعد لمغادرة تركيا مع عائلته إلى فرنسا من أجل تقديم طلب اللجوء عندما أوقف.

في 27 نوفمبر 2023، فقد أثر قطيع الذي دخل السجن مرات عدة في سوريا، بحسب أقاربه. وأبلغت زوجته عن اختفائه في 30 نوفمبر.

وبعد أيام، عقدت منظمات حقوقية تركية وسورية عدة مؤتمرا صحافيا، أعربت فيه عن قلقها بشأن اختفائه.

وفي نهاية أكتوبر، كتب قطيع منشورا على "فيسبوك" أعلن فيه تعليق نشاطه إلى جانب اللاجئين السوريين بسبب "ظروف" خاصة و"ضغوط".

المصدر: صحيفة "صباح"

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