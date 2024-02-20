تركيا تعتقل 6 أشخاص للاشتباه في "تجسسهم على الأويغور لصالح الصين"

ذكرت وكالة "الأناضول" أن السلطات التركية اعتقلت 6 أشخاص "يشتبه في تجسسهم على أفراد من جالية المسلمين الأويغور في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات الصيني".

وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إن "الادعاء العام في إسطنبول رصد سبعة أفراد يعتقد أنهم يجمعون معلومات عن شخصيات بارزة من قومية الأويغور وبعض الجمعيات المرتبطة بهم في تركيا دون أن تسهب في تفاصيل".

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وبحسب الوكالة، يعيش في تركيا نحو 50 ألفا من الأويغور، ويعتبرون أكبر جالية من الأويغور خارج منطقة آسيا الوسطى، ويرتبط الأتراك بعلاقات عرقية ودينية ولغوية وثيقة مع الأويغور الذين غالبيتهم من المسلمين ويتحدثون لغة تركية الجذور.

وأشارت الوكالة إلى أن "معاملة بكين لأقلية الأويغور تخضع لتمحيص من جهات مختلفة ومنها أنقرة".

ولم ترد السفارة الصينية في تركيا بعد على طلب للتعليق على تقرير وكالة الأنباء التركية.

واعتقلت السلطات التركية الشهر الماضي 34 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) واستهدافهم فلسطينيين يعيشون في تركيا. ومنذئذ ينفذ جهاز الاستخبارات التركي (إم آي تي) عمليات أخرى ضد ممن يشتبه بأنهم عملاء للاستخبارات الإسرائيلية في تركيا.

المصدر: "رويترز"