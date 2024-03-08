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بايدن: في سني تصبح الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى

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بايدن: في سني تصبح الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى
AP
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رد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد على منتقدي ترشحه لولاية ثانية رغم سنه المتقدم بالقول إن سنواته الـ81 جعلته يرى الأمور "أوضح أكثر من أي وقت مضى".

وقال الرئيس الديمقراطي أمام الكونغرس بمجلسيه: "أعلم أن الأمر قد لا يبدو كذلك، لكني مولود منذ فترة طويلة.. في سني تصبح بعض الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى".

وبايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ من العمر 86 عاما بنهاية ولايته الثانية إذا فاز بإعادة انتخابه في عام 2024.

وفي وقت سابق أظهرت استطلاعات رأي أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتقدون أن سن بايدن الكبير لا يؤهله للترشح لولاية جديدة.

من جانبه، أعلن بايدن نهاية الشهر الماضي أن الفحوصات الطبية السنوية التي أجراها، لم تكشف عن أي جديد بشأن صحته، مؤكدا تمتعه بصحة جيدة وقدرة على أداء مهامه.

المصدر: وكالات

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