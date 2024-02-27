بايدن يهاجم ترامب: "إنه في نفس عمري تقريبا ولا يتذكر اسم زوجته"

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عمر سلفه دونالد ترامب وقدرته العقلية، قائلا إن الرئيس السابق الذي يصغره بـ4 أعوام "في نفس عمري تقريبا".

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن البالغ من العمر 81 عاما من عمر المرشح الجمهوري في الانتخابات التمهيدية ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

وأشار الرئيس إلى تقارب أعمارهما خلال مقابلته مع شبكة "إن بي سي"، قائلا: "عليك أن تلقي نظرة على الرجل الآخر.إنه في نفس عمري تقريبا".

وفي إشارة واضحة إلى مزاعم أن ترامب أطلق عن طريق الخطأ على زوجته ميلانيا ترامب اسم "مرسيدس" في مؤتمر العمل السياسي المحافظ CPAC يوم السبت، قال بايدن: "لا يستطيع تذكر اسم زوجته".

وأضاف: "إن الأمر يتعلق بعمر أفكارك.. هذا هو الرجل (ترامب) الذي يريد إعادتنا إلى الوراء. يريد إعادتنا إلى قضية رو ضد وايد (القضية التي حمت حق النساء في الإجهاض). يريد إعادتنا إلى مجموعة كاملة من القضايا التي تعود إلى 50 و60 عاما إلى الوراء، وهي مواقف أمريكية ثابتة".

المصدر: axios