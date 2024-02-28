"وسط اتهامه بالخرف".. بايدن يكشف نتائج فحوصه الطبية السنوية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات الطبية السنوية التي أجراها لم تكشف عن أي شيء جديد بشأن صحته، مؤكدا تمتعه بصحة جيدة وقدرة على أداء مهامه.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "إنها (نتائج الفحوصات) لا تختلف عن العام الماضي". وقبل عام، قدم المعالج النفسي لبايدن، بعد إجراء فحص، تقريرا موجزا يفيد بأن الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء مهامه على أكمل وجه.

وخض بايدن للفحص الطبي وسط اتهامات "بالخرف" وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وسبق أن اتهم بايدن وترامب بعضهما البعض بـ "تدهور الصحة العقلية"، وقالت آخر منافسة في الحزب الجمهوري لدونالد ترامب نيكي هيلي 52 عاما، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية.

وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات بايدن بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة لشتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر المرشح الجمهوري ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

المصدر: RT