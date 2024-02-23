ماسك: حكم "العجوز" بايدن للولايات المتحدة يثير السخرية

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه من المثير للسخرية أن الرئيس العجوز جو بايدن يحكم الولايات المتحدة.

وكتب ماسك على منصة "إكس" يوم الخميس معلقا على منشور أحد مستخدمي المنصة: "مثير للسخرية حقا".

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وكتب أحد المستخدمين: "هناك مقولة غريبة تقول إن الولايات المتحدة أسسها رجال بيض كبار السن، وهذا غير صحيح، لقد كانوا شبابا ومتحمسين. والمثير للسخرية هو أن رجلا أبيض عجوزا يدير الآن الحكومة الأمريكية".

وكشف استطلاع للرأي لمنظمة "راسموسن ريبورتس" (Rasmussen Reports) أن نحو ثلثي المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن القدرات العقلية لرئيسهم جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما آخذة في التقهقر.

ويذكر أن جو بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، ودعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم بايدن في السن.

المصدر: تاس